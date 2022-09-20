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مصرع فلسطيني واصابة 3 خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين واجهزة امن السلطة الفلسطينية في نابلس بالضفة الغربية

الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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