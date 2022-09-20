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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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مصرع فلسطيني واصابة 3 خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين واجهزة امن السلطة الفلسطينية في نابلس بالضفة الغربية
مراسل العالم : الواقع بالاراض الفلسطينية في حالة اشتباك دائم مع الاحتلال
مراسل العالم : السلطة ادعت ان ماحدث لم يكن مقصودا
مراسل العالم : الوضع في نابلس لايزال مضطرب ومتوتر وبعض الفصائل الفلسطينية تسعى لاخماد الازمة
مراسل العالم : بعد الاعتقال اندلعت المواجهات في نابلس ما ادى الى تحولها الى اشتباكات مع اجهزة الامن
مراسل العالم : سبب المواجهات هو قيام اجهزة امن السلطة باعتقال شابين يعتقد بانهما كانا مطلوبان للاحتلال
مصرع فلسطيني واصابة 3 خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين واجهزة امن السلطة الفلسطينية في نابلس بالضفة الغربية
مراسلة العالم: النيابة العامة بتونس تقرر الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة علي العريض بعد الاستماع اليه وعرضه الأربعاء على قاضي التحقيق
جيش الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده خلال مواجهات اندلعت في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم
قاضي التحقيق بوحدة مكافحة الإرهاب في تونس يقرر التحفظ على نائب رئيس حركة النهضة إلى غد الأربعاء
مراسل العالم : الوضع في نابلس لايزال مضطرب ومتوتر وبعض الفصائل الفلسطينية تسعى لاخماد الازمة
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش
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