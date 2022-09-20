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حملة اعتقالات في الضفة والقدس

حملة اعتقالات في الضفة والقدس
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من القدس والضفة.

العالم-الاحتلال

وافادت مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر والمصاب أيمن الخضور، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

فيما اعتقل الشاب عيسى رشدي حوشية، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لمنطقة الرأس بين قرية القبيبة وقرية بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

كما اعتقل قصي ريان من بيت دقو، ومحمد البعراني ومحمود أبو الهوى، ومصطفى أبو الهوى من القدس.

وفي رام الله، اعتقل الشاب يوسف أحمد الريماوي، عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

كما اعتقل شابًا على حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، دون أن تعرف هويته.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا وأبناءه في قرية مردا شمال سلفيت بعد مداهمة منازلهم وتفتيشه وهم حسن محمود سليمان، محمد حسن محمود سليمان، محمود حسن سليمان.

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