شاهد.. زيارة الاربعين تثير اعجاب رواد مواقع التواصل

العالم - العراق

وانتهت زيارة الاربعينة والتي كانت الاضخم خلال السنوات الاخيرة وذلك حسب الجهات الرسمية العراقية التي اعلنت ان اكثر من واحد وعشرين مليون زائر شارك هذا العام بهذه الزيارة.

وجاء في تغريدة علی حساب "الرجل المحب":"التلاحم والتراحم والتوادد والتقارب في مسيرة الأربعين، أعطى رسالة واضحة لإثبات الفشل الذي منيت به كل مخططات الشر التي كانت تراهن على زرع الضغينة والفتن".

اما حساب "رجال" فکتب:"مسيرة الأربعين هي رسالة محبّة وإنسانية وخُلق فضلًا على إنها دينية. مرحبا مليون مرة بكل زائر سلاماً لمن مشوا للحسين".

اما هاشمية فغردت:"وانتصرت راية الحسين عليه السلام زيارة الاربعين المليونية رسالة لكل العالم".