قاليباف: مراسم الأربعين أصابت أعداء الإسلام باليأس والإحباط

العالم - ايران

وفي كلمة له أشاد قاليباف بالشعب العراقي الذي سجل أعظم ملحمة في الكرم والسخاء والولاء لسبط النبي الاعظم (ص) الامام الحسين (ع) خلال مراسم الاربعين المليونية.

وشدد على أن هذه المراسم المليونية العظيمة عززت الوحدة بين أتباع مذهب أهل بيت النبي الاكرم (ص)، وأظهرت الحب والولاء للعترة الطاهرة ومدى التزام الامة الاسلامية بالشعائر الالهية المقدسة.

وتابع رئيس البرلمان الايراني قائلا: ان الشعب الايراني المسلم ورغم بعض المشاكل والصعوبات شارك في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) هذا العام أكثر حرارة واشتياقا لال الرسول من العام الماضي.

وأعرب عن بالغ شكره للشعب العراقي اصالة عن نفسه وعن الشعب الايراني لحسن الضيافة وكرمه وسخائه في استضافة زوار ابي الاحرار الامام الحسين (ع)، وأكد أن هذا الشعب أثبت للعالم اجمع حبه وولاءه لهذا الامام الهمام وزواره الذين وصلوا كربلاء المقدسة من شتى اصقاع العالم.

واعتبر " قاليباف " مراسم اربعين العام الجاري بأنها كانت العامل الذي ادى الى المزيد من المحبة والمودة بين مختلف الشعوب الاسلامية بينها الشعبان الايراني والعراقي وتعزيز عرى الاخوة بين هذين الشعبين الشقيقين.

وأشار الى قرب حلول ذكرى اسبوع الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي فرضها نظام صدام على الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988 ) وخلد ذكرى الامام الخميني طاب ثراه والشهداء الكرام الذين قدموا مهجهم دفاعا عن الاسلام والوطن الاسلامي ايران العزيزة.

وشدد على أن الشعب الايراني لن ينسى تضحيات هؤلاء الشهداء الذين قدموا دماءهم للدفاع عن القيم الاسلامية والثورة المباركة وحققوا من خلال دمائهم الزكية الحرية والاستقلال لهذا البلد الاسلامي.