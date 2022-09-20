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مقاومون يستهدفون قاعدة عسكرية للاحتلال غرب جنين

مقاومون يستهدفون قاعدة عسكرية للاحتلال غرب جنين
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أطلق مقاومون فلسطينيون النار، اليوم الثلاثاء (20-9)، على معسكر "سالم" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة جنين (شمال الضفة).

العالم-فلسطين

وقال موقع /مفزاك لايف/ العبري إنه قبل وقت قصير، سمع الجنود المتمركزون في قاعدة سالم، طلقات نارية باتجاه القاعدة.

وأضاف أنه "خلال عملية تفتيش قام بها الجنود؛ تم رصد عدد من الرصاصات في القاعدة"، مؤكداً أن "عملية إطلاق النار لم تسفر عن أي إصابات، فيما شرعت قوات الجيش الإسرائيلي بعملية بحث وتمشيط في محيط المنطقة بحثاً عن المنفّذين".

وكان مقاومون فلسطينيون قد هددوا بتصعيد عمليات إطلاق النار ضد أهداف صهيونية، ردًّا على اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لقائد كتائب القسام في مدينة نابلس مصعب اشتية، ومرافقه عميد طبيلة، مساء الاثنين.

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