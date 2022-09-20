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اجتماع مرتقب بين باقري ومورا في نيويورك

اجتماع مرتقب بين باقري ومورا في نيويورك
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعلن كبير المفاوضين الايرانيين في محادثات الغاء الحظر علي باقري، انه ونظرا للرسائل التي وصلت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورافائيل غروسي فانه سيلتقي ، انريكه مورا مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على هامش الاجتماعات الدبلوماسية ويناقش معه بعض القضايا.

العالم - ايران

يتبع ..

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