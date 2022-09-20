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خاص بقناة العالم..

حماس تطالب السلطة الفلسطينية بالكف عن التنسيق مع الاحتلال

الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة ان عمليات الاعتقال التي قامت بها السلطة الفلسطينية، اضافة لوصمات عار كثيرة ركبها التسنيق الامني مع الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

وقال حمادة في حديث خص به قناة العالم الاخبارية ان التنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الاسرائيلي أثقل كاهل المقاومة وجعل الاحتلال يتغول بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد ان المقاومة الفلسطينية ما ان تلبث ان تتعافی حتی تجد من يقمعها ويصدها عن مواجهة الاحتلال عن طريق التنسيق الامني.

وأوضح ان الاحتلال يزداد شراهة في هذه الايام ويعلن بشكل واضح انه يستهدف المسجد الاقصی والقدس ويريد ان يهود فيها ما يهود ويستهدف الضفة الغربية بالاستيطان.

وأكد انه بمثل هذه الحالة الخطيرة المحدقة بالواقع الفلسطيني بشكل العام، يستدعی من الجميع وعلی رأسهم السلطة الفلسطينية ان يضخ باتجاه برنامج حقيقي لمواجهة الاحتلال، لا ان يجد المقاومون انفسهم بمواجهة السلطة الفلسطينية التي تمنعهم من مواجهة الاحتلال وقطع يده عن التغول ومنعه من الاستمرار في قتل وتهجير الفلسطينيين.

وأكد ان ما حدث في نابلس من اعتقال المقاومين هو وصمة عار بكل ما تحمل من معنی. فكيف يمكن ان يستشهد رجل في الخمسين من عمره علی يد قوات السلطة الفلسطينية وهو قد قدم أخاً شهيداً عام 1987، من أجل ماذا؟ من أجل ان تحقق بضع انجازات ومصالح لاتعدو كونها خاصة من قبل الاحتلال.

وبيّن المتحدث باسم حركة حماس ان عمليات اعتقال التي تقوم بها السلطة الفلسطينية جريمة كبيرة ونطالب السلطة الفلسطينية رفع يدها عن التنسيق الامني مع الاحتلال.

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