شاهد.. استمرار الحرب في اوكرانيا دون أفق لحل الأزمة

العالم - الأزمة الاوكرانية

لا حل يلوح في الافق للحرب في اوكرانيا المتواصلة منذ نحو سبعة اشهر وسط استمرار المعارك بين قوات موسكو وكييف وتبادل الاتهامات بينهما بقصف مواقع مدنية وارتكاب مجازر وقصف محطة للطاقة النووية في جنوب شرق اوكرانيا.

ففي وقت يتواصل الدعم الغربي العسكري لأوكرانيا مع التقدم الميداني الذي احرزته كييف مؤخراً قال الكرملين أن احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للوضع في أوكرانيا غير واردة في الوقت الحالي. ووصف الأحاديثَ حولَ وجودِ مئاتِ المقابرِ الجماعية في مدينة إيزيوم شرقيَ أوكرانيا بعدَ استعادتِها من القوات الروسية مؤخراً بالأكاذيب.

يأتي هذا فيما كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موسكو وكييف توصلتا إلى تفاهم بشأن تبادل مئتي أسير معتبراً الخطوة تطور إيجابي ومهم للغاية. اردوغان شدد على رغبة أنقرة في جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال ان ما دفعه للتوسط هو اعتقاده أن بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.

وفيما تتواصل معارك الكر والفر في اقليم دونباس وسط اعلان كييف أن قواتها واصلت التوغل شرقا في الأراضي التي انسحبت منها روسيا مؤخراً، تستعد مقاطعة خيرسون في دونباس لاجراء استفتاء على بقاء السلطات الروسية في المنطقة إلى الأبد.

نائب مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف قال إن الاستفتاء لانضمام دونباس إلى روسيا ذو أهمية بالغة لحماية الإقليم واستعادة العدالة التاريخية وسيغير وجهة تطور روسيا لعقود وسيصبح التحول الجيوسياسي في العالم أمراً لا رجعة فيه، فيما شدد على ان التعدي على أراضي البلاد جريمة يجب التصدي لها بكل وسائل الدفاع عن النفس.