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ا ف ب: استفتاءات في منطقة دونباس الأوكرانية بشأن الانضمام إلى روسيا من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر

الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

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