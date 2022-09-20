السيد عبد الملك الحوثي: الخطة الاميركية تعمل على تفكيك بلدنا من الداخل

العالم- اليمن

واضاف السيد عبد الملك الحوثي في كلمة بذكرى ثورة 21 سبتمبر: لسيد الحوثي: ان الخطة الاميركية كانت تعمل على تفكيك بلدنا من الداخل وتغذية الانقسامات... يومذاك تصاعدت وتيرة الاغتيالات في اليمن بطريقة منتظمة.

واوضح السيد الحوثي: الأمريكيون تحركوا آنذاك للإمساك بخيوط اللعبة وتوظيف الصراعات بما يخدم مصالحهم كالعادة، وسعوا لمصادرة استقلال شعبنا والسيطرة بشكل غير مباشر ودون حرب على بلدنا.

ولفت الى ان الدول العشر عملت بسياسات تدميرية تصل ببلدنا لحالة الانهيار بشكل تلقائي في كل المجالات، مؤكدا ان وصاية الدول العشر على بلدنا كانت وصاية أمريكية بالدرجة الأولى فكان السفير الأمريكي رئيسا للرئيس اليمني.

ولفت السيد الحوثي الى ان سياسة التفكيك كانت تمهد للسيطرة الأمريكية بما يسهل عملية الاحتلال بشكل كامل، معتبرا ان الذين قدموا انفسهم كأوصياء على شعبنا لم يقدموا خيرا لبلدنا.

واشار الى ان ثورة 21 سبتمبر كانت ولا زالت ضرورة بالاعتبار الديني والأخلاقي والوطني ولمصلحة شعبنا.

يتبع