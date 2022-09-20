الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد عبد الملك الحوثي: الخطة الاميركية تعمل على تفكيك بلدنا من الداخل

السيد عبد الملك الحوثي: الخطة الاميركية تعمل على تفكيك بلدنا من الداخل
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

قال قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي ان الخطة الاميركية كانت تعمل على تفكيك بلدنا من الداخل وتغذية الانقسامات.

العالم- اليمن

واضاف السيد عبد الملك الحوثي في كلمة بذكرى ثورة 21 سبتمبر: لسيد الحوثي: ان الخطة الاميركية كانت تعمل على تفكيك بلدنا من الداخل وتغذية الانقسامات... يومذاك تصاعدت وتيرة الاغتيالات في اليمن بطريقة منتظمة.

واوضح السيد الحوثي: الأمريكيون تحركوا آنذاك للإمساك بخيوط اللعبة وتوظيف الصراعات بما يخدم مصالحهم كالعادة، وسعوا لمصادرة استقلال شعبنا والسيطرة بشكل غير مباشر ودون حرب على بلدنا.

ولفت الى ان الدول العشر عملت بسياسات تدميرية تصل ببلدنا لحالة الانهيار بشكل تلقائي في كل المجالات، مؤكدا ان وصاية الدول العشر على بلدنا كانت وصاية أمريكية بالدرجة الأولى فكان السفير الأمريكي رئيسا للرئيس اليمني.

ولفت السيد الحوثي الى ان سياسة التفكيك كانت تمهد للسيطرة الأمريكية بما يسهل عملية الاحتلال بشكل كامل، معتبرا ان الذين قدموا انفسهم كأوصياء على شعبنا لم يقدموا خيرا لبلدنا.

واشار الى ان ثورة 21 سبتمبر كانت ولا زالت ضرورة بالاعتبار الديني والأخلاقي والوطني ولمصلحة شعبنا.

يتبع

روابط ذات صلة

شاهد.. عرض عسكري لمنتسبي وزارة الداخلية في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: الفصائل الفلسطينية تستهجن اختطاف المطارديْن اشتية وطبيلة

رئيسي وماكرون يلتقيان على هامش اجتماع القمة الاممية في نيويورك

احتجاز رئيس وزراء تونس السابق بتهمة تسفير مسلحين لسوريا والعراق

كيان الاحتلال والبحرين يبدأن محادثات حول اتفاق تجارة حرة

وزير خارجية بولندا يشارك في اجتماع مجلس الأمن حول أوكرانيا

الكاظمي يصل نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة