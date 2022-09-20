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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السيد الحوثي: البعض يقدم طلبات في مقابل ما يقدمه للثورة
السيد الحوثي: البعض ينسون احيانا الاهداف الكبرى والمقدسة للثورة
السيد الحوثي: يجب السعي للوصول بمؤسسات الدولة الى المستوى المطلوب في أداء مهامها لخدمة الشعب
السيد الحوثي: ترسيخ الاستقرار الاجتماعي استحقاق مهم للثورة ويجب أن يكون ضمن المهام الرئيسية للتصدي لكل مخططات الفتنة
السيد الحوثي: لا بد من العمل المستمر لتطهير مؤسسات الدولة من العملاء والخونة والفاسدين والمستغلين
السيد الحوثي: من أجل أولوية الحفاظ على الاستقلال يتم أحيانا تأخير بعض الأولويات لصالح هذا الهدف الرئيسي
السيد الحوثي: مواصلة الدفاع عن استقلال البلد ودحر الاحتلال مسؤولية كبيرة وهو من مقدمة أهداف الثورة
السيد الحوثي: تحالف العدوان والخونة يهنبون ثروات الوطن
السيد الحوثي: ندرك مستوى الآلام والمعاناة ونعيشها مع شعبنا
السيد الحوثي: احتلال مساحة كبيرة من الوطن يشكل تحديا وقضية اساسية ينبغي ان تحظى باهتمام الجميع
السيد الحوثي: الثورة قدمت أرقى نموذج التفاهم والتسامح
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش
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