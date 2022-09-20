غانتس يوقع قرارا بمصادرة 10 ملايين شاقل من أموال الأسرى

العالم- فلسطين

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، أن "الأمر وقع ضمن خطة للمؤسسة الإسرائيلية لمكافحة ما أسمته "المنظمات الإرهابية"، والحد من قيام السلطة الفلسطينية تحويل معاشات للأسرى وعائلات الشهداء وجهات ضالعة بـ"أنشطة إرهابية"، على حد تعبير سلطات الاحتلال.

وبحسب الصحيفة فإن" الأمر الذي وقعه غانتس عمم على فروع البنوك والمصارف التي تتواجد بها حسابات مصرفية للأسرى وعائلاتهم، كما تم احتجاز الأموال والمدخرات في هذه الحسابات، علما أن الأمر شمل حسابات مصرفية لأسرى وعائلاتهم من الداخل الفلسطيني".

ووفق الصحيفة فإن "أموال الضرائب الفلسطينية التي تم سلبها ومصادرتها تعود إلى 86 أسيرا وعائلاتهم، ومن بينهم الأسرى وليد دقة، وإبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، من باقة الغربية".