مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب جنين

العالم- فلسطين

ونقلت قناة "كان" العبرية، عن جيش الاحتلال، قائلة: "إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على قوة من لواء الناحال عند خط التماس شمال الضفة قرب قرية فقوعة، ولم تقع إصابات"حسب زعمها.

يشار إلى أن اشتباكات شبه يومية تحدث بين مقاومين من كتيبتي "نابلس" و"جنين" في سرايا القدس، خلال محاولات جيش الاحتلال اقتحام المدينتين وتنفيذ عمليات اعتقال بحق مقاومين أو اغتيال مقاومين آخرين.

من جهة أخرى اعتدى مستوطنون صهاينة، عصر اليوم الثلاثاء، على تجار وشبان بغاز الفلفل في البلدة القديمة بالقدس.

وأوضح التجار في سوق الخواجات في القدس القديمة، أن "المستوطنين الذين يتواجدون في بؤرة استيطانية في المكان، رشوا الغاز باتجاههم، خلال قيام أحد التجار بأعمال ترميم وصيانة داخل محله الذي يقع بمحاذاة المستوطنة."

وأضاف التجار أن الشرطة حضرت الى المكان، وطالبت من المتضررين بتقديم شكوى في مركز الشرطة.

كما قام المستوطنون برش غاز الفلفل من أسطح المحلات في البلدة القديمة.