انطلاق مخطط 'اختلاق القتلى'..وفاة مشبوهة لـ3 اشخاص باحتجاجات كردستان الأخيرة

العالم- ايران

واوضح محافظ كردستان: قُتل مواطن من مدينة "ديوان دره" بسلاح حربي لا تستخدم القوات المسلحة الايرانية هذا النوع من الأسلحة، قائلا: وتم على الفور، بث صورة وملف تعريف هذا الشخص على القنوات المعاندة.

واضاف كوشا كما تم ترك شخص آخر في نفس الحالة داخل سيارة بالقرب من مستشفى سقز.

واشار الى ان وفاة الشخص الثالث مشبوهة للغاية وهي قيد التحقيق.

وقال محافظ كردستان: في الأيام الثلاثة الماضية، كانت قوات الأمن والشرطة متسامحة مع المحتجين وتعرض اعدادا من القوات للضرب وتم نقلهم إلى المستشفيات.

وحذر كوشا ان الجماعات الإرهابية تسعى إلى تنفيذ مخطط "اختلاق القتلى" باستغلالها الاحتجاجات الاخيرة عقب وفاة الشابة مهسا اميني، مطالبا العائلات الايرانية بأن تحافظ على أطفالها مقابل هذا المخطط.