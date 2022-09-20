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القبض على داعشي يجند عناصر جدد في نمسا

القبض على داعشي يجند عناصر جدد في نمسا
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، إلقاء القبض على شاب نمساوي، من أصل تركي يبلغ من العمر 17 عامًا، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد عناصر جديدة.

العالم - اوروبا

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشاب متهم بعمل دعاية لتنظيم داعش وتمجيد الجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي، منوهة بأن عملية الضبط تمت بعد تحقيقات مشتركة من قبل مكاتب الدولة لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب ومديرية أمن الدولة والاستخبارات.

وأضافت أن المتهم نجح في تجنيد شابة (17 عاما) من ولاية ستيريا للانضمام للتنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام بتخويفها وإجبارها على طاعته، لافتة إلى أن النيابة أطلقت سراح الشاب والشابة وفق قيود الإفراج المشروط مع استكمال التحقيقات.

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