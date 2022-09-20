نابلس مدينة مغلقة بالكامل بعد اعتقال مصعب إشتية + فيديو

العالم – فلسطين

وفي اتصال مباشر مع برنامج "البوصلة" على شاة قناة العالم أوضح مراسلنا الزميل فارس الصرفندي أن مصعب إشتية هو شاب فلسطيني في بداية العشرينيات من العمر من بلدة بالقرب من مدينة نابلس تدعى سالم.

وأشار إلى أن: هذا الشاب بات مطارداً للاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أشهر، وكان قد انضم على ما يبدو إلى مجموعة من الشبان المطاردين الذين تم تصفية عدد منهم بينهم إبراهيم النابلسي.

ولفت إلى أن الشاب هو الوحيد من بين المطلوبين أو المطاردين الذي ينتمي لحركة حماس، وهو معروف في البلدة وفي نابلس بأنه مطالب لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عدة مرات منزل عائلته في بلدة سالم كما داهمت عدة منازل أخرى في مدينة نابلس على حجة أنه موجود بها.

وأوضح مراسلنا أن: ما حدث له أن أجهزة الأمن الفلسطينية قامت باعتقال مصعب إشتية ومعه شاب آخر، وأدى هذا الأمر إلى حدوث اشتباكات ما بين أجهزة الأمن الفلسطينية وبين عدد من الشبان الفلسطينيين.. من بينهم على ما يبدو شبان كانوا من المطلوبين أيضا مع مصعب إشتية.

وحذر من أن: الواضح تماما أن هناك أزمة كبيرة انفجرت في مدينة نابلس لاسيما بعد أن قتل فلسطيني وأصيب أربعة آخرون برصاص فلسطيني.

وقال فارس الصرفندي: تحاول جهات كثيرة حتى هذه اللحظة أن تتدخل، الفصائل الفلسطينية بشكل عام تدخلت، والوجهاء و عدد من كبار الشخصيات ووجهاء العشائر.. فالكل يحاول أن يتدخل من أجل احتواء الوضع وعدم انزلاقه إلى -بصراحة- حرب أهلية.

ولفت إلى أن هذا الأمر هو الذي يحذر منه الجميع، لا سيما وأن المستفيد الوحيد من هذه المسألة وهذا الانحدار سيكون الاحتلال الإسرائيلي.

لكن الكل أيضا يوجه الاتهام للسلطة الفلسطينية بأنه ما كان عليها أن تقوم بهذا التصرف، خاصة وأن الاحتلال أيضا يطارد مصعب إشتية، لكن بيان أجهزة الأمن الفلسطينية كان يقول بأن هناك اسباب للتحفظ على مصعب سيتم الحديث عنها في المرحلة المستقبلية.

وخلص إلى القول: على كل حال الكل ينتظر، والوضع في مدينة نابلس متوتر حتى هذه اللحظة، وبين الفينة والأخرى تسمع أصوات اشتباكات بالرصاص الحي، ومدينة نابلس لا يستطيع أحد أن يدخلها منذ مساء أمس حتى اليوم، والمدينة مغلقة بالكامل.. لا احد يستطيع الوصول إليها.

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