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جيش الاحتلال يقرر فرض الإغلاق الشامل على الضفة وقطاع غزة

جيش الاحتلال يقرر فرض الإغلاق الشامل على الضفة وقطاع غزة
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء فرض الإغلاق الشامل في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى إغلاق كافة الحواجز العسكرية مع قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وأوضح موقع 0404 الإسرائيلي، أن "فرض الإغلاق الشامل على الضفة وغزة سيكون خلال فترة الأعياد اليهودية".

يُشار إلى أن الأعياد اليهودية تبدأ يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر تحت مسمى "ليلة رأس السنة العبرية" تستمر حتى تاريخ 27 سبتمبر، بينما يبدأ ما يُسمى بعيد الغرفان يوم الثلاثاء 4 أكتوبر يستمر حتى 5 أكتوبر، فيما يبدأ ما يُسمى عيد "العرش" يوم الأحد 9 أكتوبر.

والجدير بالذكر فإن الجماعات المتطرفة اليهودية دعت إلى حشد أكبر عدد ممكن من اليهود المتطرفين لاقتحام المسجد الاقصى المبارك وممارسة الطقوس التلمودية في باحات الأقصى خاصة استخدام نفخ البوق لأول مرة خلال ممارسة الطقوس اليهودية.

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