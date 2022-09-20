أردوغان يدعو لــحل النزاع في سوريا عبر قرار الأمم المتحدة

العالم - تركيا

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح رجب طيب أردوغان قائلا: "بنينا بيوتا في منطقة الشمال السوري للنازحين".

وأضاف: "ننتظر من الجميع بذل الجهد اللازم وإبداء التضامن بشأن مشروع التجمعات السكنية التي سننفذها في سوريا".

وتابع الرئيس التركي: "لا يمكن أن ننسى صورة الطفل السوري إيلان".

وقال أردوغان: "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي حيال التنظيم الإرهابي "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني الي تصنفه تركيا إرهابيا) وأذرعه التي تنفذ هجمات إرهابية على قواتنا وتهدد وحدة الأراضي السورية".