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قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يصدر حكما بتعيين أعضاء الدورة الجديدة لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران برئاسة آية الله الشيخ صادق آملي

الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

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