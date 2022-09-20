الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال محادثاته مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيويورك: على اوروبا ان تثبت انها غير خاضعة لارادة اميركا

الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجهاد الإسلامي: ما تقوم به السلطة يكشف ظهر المواطن الفلسطيني أمام الاحتلال

القوى اليمنية: ثورة 21 سبتمبر حققت الاستقلال السياسي للبلاد

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 20-09-2022

'فتح الإنتفاضة' تستنكر إعتقال السلطة مناضلين

اتهامات لإرتيريا بشن هجوم على إقليم تيغراي الإثيوبي

العراق.. السوداني يعلق بعد اجتماع البرلمان