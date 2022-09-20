دونباس تعتزم الاستفتاء على الانضمام لروسيا وكييف تتوعد

العالم - خاص بالعالم

دونباس الانفصالية والموالية لروسيا في شرق أوكرانيا تعتزم تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا بين 23 و 27 من الشهر الجاري، وسينظم هذا الاستفتاء في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما قبيل إطلاق الحرب في أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.

المسؤولون المعنيون من قبل روسيا في هذه المناطق كثفوا جهودهم لإجراء الاستفتاء، في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هذه الامور تقررها السلطات المحلية في تلك المناطق وسكانها.

كذلك علق ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه يفضل إجراء استفتاءات في منطقتين بشرق أوكرانيا لجعلهما رسميا جزءا من روسيا.

أما كييف، المعنية الرئيسية بالقضية فقد تعهدت بالقضاء على ما وصفته بالتهديد الروسي بعد الإعلان عن الاستفتاء، ووصفت الامر بالابتزاز، وقالت انها ستسوي القضية الروسية.

يشار الى ان روسيا تفرض سيطرتها الكاملة على لوغانسك ودونيتسك في دونباس وتعتبرهما اهدافا اساسية لعمليتها العسكرية الخاصة في اوكرانيا. وقد سجلت القوات الروسية تراجعا خلال الايام الاخيرة امام القوات الاوكرانية التي توغلت في لوغانسك بعد تمددها في خاركيف شمال شرقي اوكرانيا.

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