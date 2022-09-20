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الرئيس الإيراني لنظيره البوليفي في نيويوك: العلاقات بين البلدين ليست علاقات سياسية عادية لذلك يجب تطويرها يوما بعد يوم

الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

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