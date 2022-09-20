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الرئيس البوليفي لنظيره الإيراني في نيويورك: نأمل أن يؤدي بيان التعاون بين إيران وبوليفيا إلى نتائج إيجابية في ظل التعاون وتعميقه

الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

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