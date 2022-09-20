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اعتقال عناصر من زمرتي كوملة والديمقراطي الإرهابيتين في جنوب أذربايجان الغربية

اعتقال عناصر من زمرتي كوملة والديمقراطي الإرهابيتين في جنوب أذربايجان الغربية
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من عناصر زمرتي كوملة والديمقراطي الارهابيتين كانوا ينظمون الاحتجاجات في جنوب محافظة اذربيجان الغربية .

العالم- ايران

وأعلن مصدر مطلع ، في حديث لوكالة فارس ، اعتقال عدد من عناصر من زمرتي كوملة والديموقراطي الإرهابيتين في احتجاجات متفرقة في جنوب محافظة أذربيجان الغربية.

يذكر أن هؤلاء الارهابيين المتسللين والذين كانوا مسؤولين عن تنظيم الاحتجاجات تم اعتقالهم من الأجهزة الأمنية خلال عمليات استخباراتية.

وفي الأيام الأخيرة ، دعمت الزمر الإرهابية الانفصالية مثل كومله والديمقراطي المسيرات الاحتجاجية في محافظة أذربيجان الغربية وكردستان.

وكان بعض المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها مدن جنوب محافظة أذربيجان الغربية والعديد من مدن كردستان من رموز الزمر الارهابية الانفصالية.

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