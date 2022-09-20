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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير الدفاع اليمني اللواء محمد العاطفي: يتم رصد كل تحركات قوى العدوان ومرتزقتها في المحافظات المحتلة والتي تهدد مسار استمرار الهدنة الأممية
إعلام الأسرى الفلسطينيين:أسرى سجن رامون يقررون إغلاق كافة أقسام السجن غدا الأربعاء احتجاجا على اعتداء وحدات النحشون القمعية على أحد الأسرى
متحدث الخارجية الايرانية: ندين التدخل الاجنبي بالحادث المؤسف لوفاة مهسا اميني وننصح هذه الدول بتجنب الانتهازية وتوظيف حقوق الإنسان كأداة
رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي أحمد أبو حلبية: الاحتلال يخطط يومي 25 و 26 من الشهر الحالي لطوفان من الاقتحامات في الأقصى
الرئيس رئيسي لرئيس المجلس الاوروبي: انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وعدم التزام اوروبا بتعهداتها يثبتان منطقية مطالبة ايران بتلقي الضمانات
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لدى لقائه رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال: محاولات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن تمنح الامن لهذا الكيان
الرئيس البوليفي لنظيره الإيراني في نيويورك: نأمل أن يؤدي بيان التعاون بين إيران وبوليفيا إلى نتائج إيجابية في ظل التعاون وتعميقه
الرئيس الإيراني لنظيره البوليفي في نيويوك: العلاقات بين البلدين ليست علاقات سياسية عادية لذلك يجب تطويرها يوما بعد يوم
الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي: ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه أنشطة الكيان الصهيوني النووية المدمرة دليل على التسييس
الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي: التوصل الى اتفاق مستدام يتطلب ضمانات مطمئنة واغلاق ملفات الضمانات الايرانية
الرئيس رئيسي لرئيس المجلس الاوروبي: انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وعدم التزام اوروبا بتعهداتها يثبتان منطقية مطالبة ايران بتلقي الضمانات
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.