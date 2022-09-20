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إعلام الأسرى الفلسطينيين:أسرى سجن رامون يقررون إغلاق كافة أقسام السجن غدا الأربعاء احتجاجا على اعتداء وحدات النحشون القمعية على أحد الأسرى

الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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