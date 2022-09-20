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وزير الدفاع اليمني اللواء محمد العاطفي: يتم رصد كل تحركات قوى العدوان ومرتزقتها في المحافظات المحتلة والتي تهدد مسار استمرار الهدنة الأممية

الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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