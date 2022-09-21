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تفاقم الأوضاع في الضفة بعد اعتقال السلطة لمقاومين

الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

كيف ستؤول الأوضاع في الضفة الغربية بعد اعتقال أمن السلطة قياديا في كتائب القسام؟

العالم - مع الحدث

ماذا يعني خروج مجموعة مسلحة في مدينة نابلس مطالبة بالإفراج عن المعتقل المطلوب للاحتلال ومازالت؟

لماذا يتم التنسيق الأمني مع الاحتلال في وقت يواصل فيه عملية القتل والتهويد والاستيطان؟

هل يعيش الكيان حال القلق من المقاومة المتصاعدة في الضفة وجهوزية القتال لديها؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سمير لوباني، والقيادي في لجان المقاومة الشعبية علي ششنية، والخبير بالشؤون الاسرائيلية نهاد ابو غوش.

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