شاهد.. احصائيات تثبت رفض الشعب العربي للتطبيع

العالم - انقلاب الصورة

رفض شعبي متزايد وآخذ في الاتساع على المستوى العربي لما يسمى بالتطبيع مع الصهاينة.. هذا الأمر ليس أمراً بسيطا، لأن من يراجع كل الوسائل والطرق التي حاول البعض من خلالها فرض التطبيع على الشعوب والدول العربية.. عملياً باتت النتائج صادمة الآن على كل المستويات.. وحتى في الدول والأنظمة التي دعت إلى التطبيع ومارسته رسميا كانت الأرقام في هذه الدول أرقاماً مخيفة بالنسبة إلى الأنظمة والحكام.

ويؤكد مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن: عدد الرافضين لاتفاقية آبراهام التطبيعية بين البحرين واسرائيل قد ارتفع إلى 71% وبقي فقط 25% من البحارنة يؤيدون ذلك في الاستطاع الاخير، وفي السعودية يؤيد التطبيع مع إسرائيل فقط 20% بينما 76% من السعوديين يعارضون اتفاقيات التطبيع، وفي الإمارات الأكثر حماساً للتطبيع والسباقة في هذا المجال لم يؤيد اتفاقات آبراهام سوى 19% بينما عارضها 75% أي ثلاثة أرباع الإماراتيين يعارضون اتفاقيات التطبيق.. ونحن نتحدث عن تيار شعب جارف.

لكن العدو الصهيوني لا يريد أن يعترف بهذه الحقائق.. كما بعض الأنظمة العربية الذين يريدون تكريس أمر واقع مختلف، ويحاولون الإيحاء بأن التطبيعة أمر حاصل، وبأنه أمر مطلوب ومرغوب وشعبي ومؤيد وإلى آخره.

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https://www.alalam.ir/news/6366133