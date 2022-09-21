نابلس تنتفض بوجه السلطة الفلسطينية.. عصيان واحتجاجات حتى الإفراج عن المطاردين

العالم - فلسطين

ووفق مصادر محلية؛ فقد أصيب العشرات بالرصاص والاختناقات جراء الاشتباكات المتواصلة، بعد مقتل مواطن وإصابة آخر صباحًا.



وأشعل المحتجون الإطارات المطاطية في مركز المدينة، وفي محيط البلدة القديمة، وسط حالة توتر شديدة في المدينة.

كما أغلق متظاهرون غاضبون، مساء الثلاثاء، الطريق الرئيس بين مدينتي القدس ورام الله قبالة مخيم الأمعري وسط الضفة الغربية المحتلة؛ احتجاجا على اعتقال السلطة للمطارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة.

وفي السياق، اعتقلت أجهزة السلطة مصور الوكالة الفرنسية صالح حمد أثناء تغطيته الأحداث في مدينة نابلس.

وخرجت مسيرات من مخيمات المدينة (بلاطة، العين، عسكر) تطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج عنه، وأشعل الشبان الإطارات المطاطية، وأغلقوا الشوارع، كما دعت مجموعة "عرين الأسود" في مدينة نابلس، إلى مسيرة احتجاج ضد اعتقال المطلوب لقوات الاحتلال مصعب اشتية على دوار الشهداء في مدينة نابلس.



وخرج عشرات المسلحين في نابلس إلى الشوارع، وأطلقوا الرصاص في الهواء؛ تعبيرا عن غضبهم لاعتقال اشتية، وفي مدينة جنين، خرج كذلك عشرات المسلحين إلى الشوارع مطالبين بالإفراج.



وقالت مصادر محلية: إن الشبان أطلقوا وابلا من الرصاص تجاه مقر المقاطعة في المدينة.



كما نظمت وقفة عند دوار المنارة برام الله؛ تضامنًا مع الأهالي في نابلس، في حين أعلنت قوى جنين حالة الإضراب اليوم الأربعاء.