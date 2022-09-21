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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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قائد الثورة: العناصر الثلاثة هي قدرة الثورة وقيادة الإمام الخميني وخصوصيات الشعب الإيراني البارزة أهم ما كان لدى إيران خلال الحرب
قائد الثورة: الاستكبار العالمي دفع صدام للحرب على إيران بعدما يئس من تركيع الثورة الإسلامية هذا ما نقله لنا رئيس غينيا آنذاك
قائد الثورة: في البدء كان الأعداء يحرضون القوميات على زعزعة استقرار وأمن البلاد وبعدما يئسوا لجأوا للحرب العسكرية
قائد الثورة: كان نظام صدام يتكئ على النظام الغربي لذلك نراه يتهجم على النظام الشرقي
قائد الثورة: الاستكبار العالمي كأميركا والغرب والاتحاد السوفيتي كان أهم من دفع ودعم صدام في الحرب على إيران
قائد الثورة: حقائق فترة الدفاع المقدس لا يعرفها الكثير من الشباب ويجب أن نُسمعها لهم
قائد الثورة: معرفة فترة الدفاع المقدس ستصبح أكثر وضوحا من خلال تخليدها
قائد الثورة: نرى من الواجب علينا تكريم السابقين
قائد الثورة: فترة الدفاع المقدس تختزن الكثير من المعاني والحوادث الماثلة للأمس والمستقبل
كلمة قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس في إيران
اللواء باقري: تم تأسيس 477 مركزا قياديا لإحياء الدفاع المقدس
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.