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اللواء باقري : الحرب المفروضة تحولت إلى ثروة كبيرة تتضمن العزة والعظمة للبلاد

اللواء باقري : الحرب المفروضة تحولت إلى ثروة كبيرة تتضمن العزة والعظمة للبلاد
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري ، ان الحرب المفروضة تحولت إلى ثروة كبيرة تتضمن العزة والعظمة للبلاد .

العالم - ايران

وفي كلمته بمراسم استقبال قائد الثورة الاسلامية لرواد وقادة الدفاع المقدس التي اقيمت اليوم الاربعاء في حسينية الامام الخميني بالعاصمة طهران قال اللواء باقري : نجحنا في الإبداعات الوطنية استنادا على المعرفة العلمية بعد الثورة الإسلامية .

وشدد على انه نرى أنفسنا ملزمين بالدفاع عن الثورة الإسلامية واضاف : تم تأسيس 477 مركزا قياديا لإحياء الدفاع المقدس ، وتم تدوين آثار الدفاع المقدس وإقامة مناسبات تخليدا لتلك الفترة كما تم تنظيم أكثر من 20 وثيقة عن تراث الدفاع المقدس ، هذا فضلا عن انه تم إنشاء فرع جامعي خاص على مستوى الدكتوراه في مجال فترة الدفاع المقدس .

واستطرد اللواء باقري قائلا : نرى نموا كبيرا في تسجيل وتوثيق فترة الدفاع المقدس وأسسها ورسائلها الثقافية ، فيما تشكل البحوث العلمية تشكل مخزونا ثمينا عن فترة الدفاع المقدس .

يتبع ..

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