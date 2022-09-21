قائد الثورة : مرحلة الدفاع المقدس تختزن الكثير من المعاني

العالم - ايران

واضاف قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله اليوم جمعا من رواد وقادة فترة الدفاع المقدس في حسينية الامام الخميني (ره) وعبر الفيديو كنفرانس في جميع محافظات البلاد ، اضاف : نرى من الواجب علينا تكريم السابقين، لان معرفة فترة الدفاع المقدس ستصبح أكثر وضوحا من خلال تخليدها .

وتابع : حقائق فترة الدفاع المقدس لا يعرفها الكثير من الشباب ويجب أن نُسمعها لهم . الاستكبار العالمي كأميركا والغرب والاتحاد السوفيتي كان أهم من دفع ودعم صدام في الحرب على إيران .

ولفت الى ان الاعداء في البدء كانوا يحرضون القوميات على زعزعة استقرار وأمن البلاد وبعدما يئسوا لجأوا للحرب العسكرية واضاف : الاستكبار العالمي دفع صدام للحرب على إيران بعدما يئس من تركيع الثورة الإسلامية وهذا ما نقله لنا رئيس غينيا آنذاك .

يتبع ..