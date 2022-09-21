الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة : مرحلة الدفاع المقدس تختزن الكثير من المعاني

قائد الثورة : مرحلة الدفاع المقدس تختزن الكثير من المعاني
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، ان فترة الدفاع المقدس تختزن الكثير من المعاني والحوادث الماثلة للأمس والمستقبل .

العالم - ايران

واضاف قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله اليوم جمعا من رواد وقادة فترة الدفاع المقدس في حسينية الامام الخميني (ره) وعبر الفيديو كنفرانس في جميع محافظات البلاد ، اضاف : نرى من الواجب علينا تكريم السابقين، لان معرفة فترة الدفاع المقدس ستصبح أكثر وضوحا من خلال تخليدها .

وتابع : حقائق فترة الدفاع المقدس لا يعرفها الكثير من الشباب ويجب أن نُسمعها لهم . الاستكبار العالمي كأميركا والغرب والاتحاد السوفيتي كان أهم من دفع ودعم صدام في الحرب على إيران .

ولفت الى ان الاعداء في البدء كانوا يحرضون القوميات على زعزعة استقرار وأمن البلاد وبعدما يئسوا لجأوا للحرب العسكرية واضاف : الاستكبار العالمي دفع صدام للحرب على إيران بعدما يئس من تركيع الثورة الإسلامية وهذا ما نقله لنا رئيس غينيا آنذاك .

يتبع ..

روابط ذات صلة

اللواء باقري : الحرب المفروضة تحولت إلى ثروة كبيرة تتضمن العزة والعظمة للبلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الثورة : مرحلة الدفاع المقدس تختزن الكثير من المعاني

اللواء باقري : الحرب المفروضة تحولت إلى ثروة كبيرة تتضمن العزة والعظمة للبلاد

السفارة اليمنية تنظم ندوة في دمشق في ذكرى الثورة اليمنية

الجيش السوري يستهدف كاميرة مراقبة حرارية لمسلحي"النصرة"في حلب + فيديو

بدء مراسم لقاء قائد الثورة الاسلامية مع رواد وقادة الدفاع المقدس

قائد عسكري: تجاوزنا قدرة الردع وبلغنا مرحلة العمل الاستباقي