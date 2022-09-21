بكين في تصريح موجه للغرب: لن نسمح بتجاوز "الخطوط الحمراء"!

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ونقلت صحيفة بكين ديلي عن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان قوله "إذا تجاوزت استفزازات القوات الانفصالية المؤيدة لتايوان والقوات الأجنبية الخط الأحمر، فسنكون مضطرين لاتخاذ إجراءات حاسمة".

وشدد المتحدث الصيني على أن سعي القوى الانفصالية إلى وقف إعادة التوحيد مع البر الرئيس بالوسائل العسكرية، واعتمادها على وسائل الإعلام الغربية لن يؤدي إلا إلى تسريع هزيمة مؤيدي "استقلال تايوان".

يشار على أن تايوان تحكم بإدارتها الخاصة منذ عام 1949، حين فرت بقايا قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك (1887-1975) إلى الجزيرة، عقب هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية.

ومنذ ذلك الحين، احتفظت تايوان بالعلم وببعض السمات الأخرى لجمهورية الصين السابقة، والتي كانت موجودة في البر الرئيس قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة. وبحسب الموقف الرسمي لجمهورية الصين الشعبية، المدعوم من معظم الدول، بما في ذلك روسيا، تعتبر الجزيرة إحدى المقاطعات الصينية.

إلى ذلك، ذكرت الخدمة الصحفية للأسطول السابع الأمريكي يوم الثلاثاء أن المدمرة الأمريكية "هيغينز" والفرقاطة الكندية "فانكوفر"، مرتا عبر عبر مضيق تايوان.