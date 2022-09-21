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السيد أفقهي: سياسة إثارة الشغب تأتي من خارج البلاد للضغط على إيران

الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد الدبلوماسي الايراني السابق السيد هادي أفقهي، أن سياسة إثارة الشغب تأتي من خارج البلاد للضغط على إيران.

العالم - خاص بالعالم

وقال السيد افقهي في حديث مباشر مع قناة العالم الاخبارية، إن العدو يحاول استغلال كل فرصة من صناعته او حادثة طبيعية من أجل ايجاد زعزعة أمن واستقرار ايران، للضغط على ايران والحكومة الايرانية، وكذلك لتغطية الانتصارات والانجازات التي تحققت خلال فترة حكومة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، على مستوى السياسية الداخلية والخارجية، على مستوى المفاوضات الغاء الحظر مع الطرف الاميركي.

واضاف، أن هؤلاء العملاء موظفون ومستجؤرون، ويتلقون الاوامر من خارج ايران من اجل أن يثيرون الشغب في ايران، ويزعمون بان في ايران فوضى ويتزعزع استقرارها.

واعتبر السيد افقهي التجمعات التي تثير الشغب في ايران، بأنها الضغوطات الاخرى التي طالما هددت بها اميركا وحلفاؤها، بأنه ان لم تستجب ايران لمطالبنا فستكون هناك خيارات اخرى، مشيرا الى ان الشعب الايراني بالحضور في الساحة سيندد بهذه الاعمال الصبيانية.

وأكد الدبلوماسي الايراني السابق، أن عائلة الراحلة مهسا أميني هي أول من ندد بهذه التجمعات المثيرة للشغب، شكرت الحكومة الايرانية على متابعتها وفاة الراحلة مهسا اميني.

المزيد من التفاصيل في الفيدية المرفق..

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