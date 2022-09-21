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دبلوماسي ايراني سابق:

شاهد.. المشاغبون يحاولون إبعاد المجتمع عن الإسلام

الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد الدبلوماسي الايراني السيد هادي افقهي أن المشاغبن في ايران يحاولون إبعاد المجتمع عن الإسلام وتحريضه على معاداة المبادئ الأخلاقية الإسلامية.

العالم - خاص بالعالم

وقال افقهي في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن اعداء ايران هم الذين يعطون الاوامر والخطط للمشاغبين في البلد من اجل اثارة الفوضى، مشيرا الى ان المشاغبين لايهمهم وفاة الراحلة المواطنة الكردية الايرانية مهسا أميني، انما يريدون ان يستغلوا هذه الحادثة لاغراض اخرى.

وأشار السيد افقهي الى أن المشاغبين في ايران عندما يمزقون صفحات القرآن التي تحتوي آيات عن الحجاب، بذلك يحالون ابعاد المجتمع عن الخلق الاسلامي والذهاب الى الفساد والانحطاط الاخلاقي كما تعاني المجتمعات الغربية.

واوضح البدلوماسي الايراني السابق، أن المشاغبين بعد اعمالهم غير الاخلاقي وتمزيق القران، اتضح جليا بانهم يريدون استغلال وفاة الراحلة مهسا اميني من أجل اغراضهم الشياطنية.

واشار السيد أفقهي الى أن امين العالم لحزب "الكوملة الارهابي" اعترف على احد القنوات الناطقة بالعربية، بأن حزبه من يخطط ويعطي الاوامر الى المشاغبين في ايران من أجل اغراضهم الخبيثة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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