شاهد.. السيد أفقهي: الشرطة الايرانية تعاملت بهدوء مع المشاغبين

العالم - خاص بالعالم

وقال السيد افقهي في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن الشرطة الايرانية تعاملت مع المشاغبين بهدوء حتى لا يتأذى المواطن الايراني، رغم انهم كانوا يحملون السكاكين والحجارة ويعتدون على رجال الشرطة، بحيث حرقوا سيارات الاسعاف وسيارات الشرطة.

واضاف، أن المشاغبين مان معهم مندسين بحيث توجد، اخبار بأن الشرطة الايرانية اعتقلت اجانب كانوا في صفوف المشاغبين.

واوضح الدبلوماسي الايراني السابق، أن المشاغبين يخدمون أجندات أجنبية على حساب مصالحهم الوطنية، مشيرا الى الاعتدءات التي تحصب في البلدان الغربية تستهدف الاطفال والنساء.

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