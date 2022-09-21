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أسرى "رامون" يغلقون أقسام السجن

أسرى
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

أغلق الأسرى الفلسطينيون في سجن رامون، أقسام السجن كافة، اليوم الأربعاء؛ احتجاجا على اعتداء وحدات القمع الصهيونية "النخشون" على أحد زملائه

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، في تصريح لها، إن الأسرى سيغلقون أقسام سجن رامون بالكامل؛ احتجاجًا على اعتداء قوات "النحشون" على الأسير إدريس زاهدي أثناء نزوله من مركبة البوسطة.

واعتدت وحدات "النحشون" على الأسير إدريس زاهدى من سكان مدينة القدس، أثناء نزوله من عربة البوسطة المخصصة لنقل الأسرى.

وينفذ الأسرى الفلسطينيون بين حين وآخر احتجاجات ضد إدارة السجون تصل إلى حد الإضراب عن الطعام؛ للمطالبة بوقف انتهاكاتها بحقهم.

وصباح الاثنين الماضي، أغلقت الهيئة التنظيمية لأسرى حركة فتح في معتقل عوفر، الأقسام كافة التابعة لها احتجاجًا على استمرار إدارة السّجن بالمماطلة في توفير العلاج للأسير القاصر علاء أبو سنينة.

ويعتزم ثلاثون أسيرًا من الأسرى الإداريين، خوض إضراب مفتوح عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، وتمديد مدة أحكامهم المتكررة.

ويرسف في سجون الاحتلال 4650 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن "الدامون"، و175 قاصراً، و730 أسيرا إداريًّا، وفق معطيات فلسطينية.

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