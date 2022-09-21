حماس تحذر من استمرار سياسة "الباب الدوار" بين السلطة والاحتلال

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن "حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية الليلة الماضية، بالتزامن مع اعتقال السلطة لمصعب اشتيه وعميد طبيلة، تؤكد على الملاحقة المشتركة للثائرين والناشطين، واستمرار سياسة الباب الدوار بين الاحتلال وأجهزة أمن السلطة".

ويرى "القانوع" أن هذه السياسة "محاولة يائسة، لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، أو تنجح في النيل من صموده، أو تقويض ثورته".

وشهدت الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين أحداثاً عنيفة، بعد اعتقال أجهزة السلطة، المطارد للاحتلال مصعب اشتية ومساعده عميد طبيلة في نابلس، تلاها حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال طالت أكثر من 21 فلسطينيًّا.