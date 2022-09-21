الرئيس الروسي يعلن التعبئة الجزئية.. اليمن والذكرى الثامنة للثورة

العالم - بانوراما

وفي خطاب متلفز أضاف بوتين أن الغرب يريد تدمير روسيا، متجاوزا كل الحدود في العدوان عليها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن رموز النظام البائد لجأوا الى الاستقواء بالخارج، وجلبوا العدوان والحصار.

وفي الذكرى الثامنة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، شدد المشاط على ضرورة إنهاء العدوان والحصار والاحتلال، ومعالجة تداعيات الحرب.

وشهدت مدينة صعدة شمالي اليمن مسيرة جماهيرية حاشدة في الذكرى الثامنة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.