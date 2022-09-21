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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

الرئيس الروسي يعلن التعبئة الجزئية.. اليمن والذكرى الثامنة للثورة

الرئيس الروسي يعلن التعبئة الجزئية.. اليمن والذكرى الثامنة للثورة
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة أعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في البلاد، وقال إن الهدف من هذه الخطوة هو توجيه ضربة استباقية لتحرير أراضي دونباس.

العالم - بانوراما

وفي خطاب متلفز أضاف بوتين أن الغرب يريد تدمير روسيا، متجاوزا كل الحدود في العدوان عليها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن رموز النظام البائد لجأوا الى الاستقواء بالخارج، وجلبوا العدوان والحصار.

وفي الذكرى الثامنة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، شدد المشاط على ضرورة إنهاء العدوان والحصار والاحتلال، ومعالجة تداعيات الحرب.

وشهدت مدينة صعدة شمالي اليمن مسيرة جماهيرية حاشدة في الذكرى الثامنة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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