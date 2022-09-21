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المغرب يؤكد دعمه لقضية فلسطين ويعتبر المفاوضات الحل الوحيد للسلام

المغرب يؤكد دعمه لقضية فلسطين ويعتبر المفاوضات الحل الوحيد للسلام
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المغرب ثبات موقفه الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

العالم - المغرب

جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش التي ألقاها بنيويورك، بمناسبة افتتاح أسبوع المناقشات رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية، بمشاركة رؤساء وزعماء أكثر من 110 دول.

وقال أخنوش: “نجدد ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتفق عليه دوليا”.

وأضاف: “التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع”.

وتابع: “لن يدخر المغرب جهدا في صيانة الهوية التاريخية العريقة لمدينة القدس الشريف (…) واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث وحماية حرمة المسجد الأقصى المبارك”.

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