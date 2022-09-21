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بالصور.. القوات اليمنية تكشف عن أسلحتها الجديدة محلية الصنع

بالصور.. القوات اليمنية تكشف عن أسلحتها الجديدة محلية الصنع
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أزاحت القوات اليمنية المشتركة عن أسلحة جديدة تخرج الى العلن للمرة الاولى، وتشمل صواريخ ارض - بحر وارض- ارض وطيران مسير وانواع وطرازات متعددة في مختلف مجالات القتال البري والجوي والبحري.

العالم - اليمن

وبمناسبة ثورة 21 سبتمبر المباركة في اليمن، نظمت القوات المسلحة اليمنية عرضا عسكريا مركزيا مهيبا جدا اليوم الاربعاء في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء تخلله مشاركة عدة أسلحة جديدة.

وشملت الأسلحة إضافة إلى المروحيات العسكرية التي تم تأهيلها من قبل الخبراء اليمنيين، عدة صواريخ ارض - بحر وارض- ارض وطيران مسير وانواع وطرازات متعددة في مختلف مجالات القتال البري والجوي والبحري.

وحمل الاستعراض "رسائل واضخة وحاسمة لقيادة تحالف العدوان ومن يهمه الامر، وأضافت القوات اليمنية أن الاستعراض "ترجمة لخطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي امس".

وتظهر الصور مجموعة من صواريخ "حاطم" و"كرار" و"فلق". إلا أن القوات اليمنية لم تعلن حتى اللحظة عن أي تفاصيل حول مدى هذه الصواريخ والطائرات المسيرة أو قدرتها التدميرية؛ ولكن لا يمكن انكار هذا الانجاز العسكري للقوات اليمنية بتصنيع مختلف أنواع الأسلحة والصواريخ، وبطرازات ومديات مختلفة، وهي ترزح تحت حصار جوي وبحري وبري مطبق.

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