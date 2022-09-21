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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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الرئيس رئيسي: نعتقد أن فلسطين من البحر إلى النهر هي متعلقة بسكانها
الرئيس رئيسي: تطبيق العدالة صعب ودعاة السلام بدأوا يتنصلون من أسس السلام العالمي
الرئيس رئيسي: العالم الحديث إذا يرغب في أن يكون ناجحا بإنسانيته يجب أن يعتمد العدالة العالمية
الرئيس رئيسي: بقاء إيران حتى اللحظة في المفاوضات النووية يؤكد مرونتها وحسن نواياها
الرئيس رئيسي: أميركا هي من خرجت من الاتفاق وليس إيران فإنه إيران هي باقية في الاتفاق
الرئيس رئيسي: الجمهورية الإسلامية وقعت اتفاقا نوويا عام 2015 والتزمت بكل بنوده وطبقته
الرئيس رئيسي: الجمهورية الإسلامية لن تنوي تصنيع السلاح النووي ولا تفكر فيه وذلك بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه
الرئيس رئيسي: الأمن في المنطقة يجب أن يتوفر من داخلها وليس من خارجها هذا ما أكدناه للدول الجارة
الرئيس رئيسي: نحن نرغب في العلاقات مع كل دول العالم سيما دول الجوار
الرئيس رئيسي: إيران باعتبارها بلدا مقتدرا بالمنطقة نجحت في جميع المجالات
الرئيس رئيسي: مقتل الأطفال في العراق وسوريا ما الذي أعطاه للمنطقة
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش
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سوریا
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.