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الرئيس رئيسي: نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال اللواء سليماني التي اعترف بارتكابها الرئيس الأميركي السابق وتطبيق العدالة

الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

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