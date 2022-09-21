تأكيد عراقي لبناني على أهمية تعزيز الحوار لحل الأزمات الإقليمية

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "الكاظمي التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء البحث في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

وأشار إلى أن "اللقاء شهد التأكيد على أواصر الأخوّة بين البلدين الشقيقين، وشكر ميقاتي جهود العراق في دعم لبنان بأزمته، وتقديم يد العون لتجاوز آثار المحنتين السياسية والاقتصادية، وتحدّيات الأزمة الاقتصادية العالمية".

وتابع البيان أن "الجانبين أكدا على أهمية تعزيز سياسة الحوار والتهدئة إزاء الأزمات الإقليمية، وتغليب لغة التفاهم والتواصل الإيجابي بما يؤسس لشراكات اقتصادية تصب في مصلحة الشعبين العراقي واللبناني وباقي شعوب المنطقة".

وختم البيان، أنه "جرى أيضاً التأكيد على أهمية تنسيق المواقف والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومواجهة خطاب التطرّف".