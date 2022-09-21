نطالب بمتابعة اميركا لاغتيالها الحاج قاسم سليماني

العالم - ايران

وقال الرئيس رئيسي:"ان الشعب الايراني كان ضحية للارهاب وباتت ايران اليوم موطن الأمان والمحارب الاساسي للارهاب في العالم؛ قدم الكثير من التضحيات للوصول لاهدافه السامية والعادلة".

وأضاف ان "الرئيس الاميركي السابق اعترف بان الولايات المتحدة هي من أنشأت داعش الارهابية"؛ مشيراً الی ان "الولايات المتحدة اراقت دماء آلاف الأبرياء من الكبار والصغار في المنطقة، لكن الجمهورية الاسلامية افشلت كافة مشاريعها في المنطقة".

وأکد الرئيس الايراني ان "الشهيد الحاج قاسم سليماني هو من قاد الحرب ضد الارهاب ودمر داعش، وقد حارب من اجل حرية الشعوب واستشهد لأجل ذلك".

وأوضح ان "الرئيس الامريكي السابق تبنى جريمة استهداف الشهيد سليماني ونطالب بالمتابعة العادلة لهذه الجريمة لأن هذه المتابعة ستخدم الانسانية وتنهي الظلم الذي تتعرض له شعوب المنطقة".