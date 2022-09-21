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اغلاق المصارف في لبنان حتى اشعار أخر

اغلاق المصارف في لبنان حتى اشعار أخر
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت جمعية المصارف في لبنان أن اغلاق المصارف يستمر حتى اشعارا أخر.

العالم - لبنان

وأعلنت جمعية المصارف في بيان الليلة، أنه بنتيجة الإتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية ولان المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها المتواجدين داخل الفروع، وفي ظل استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات، فان المصارف ستبقي أبوابها مغلقة قسريا في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل.
و سجلت يوم الجمعة الماضية 8 اقتحامات لمصارف في لبنان من قبل مودعين و بعد ذلك جمعية المصارف اغلاق المصارف.

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