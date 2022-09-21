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باختصار.. من الدفاع للردع والقدرات الإستباقية

الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

إستغل نظام صدام أوضاع إيران مابعد إنتصار الثورة الإسلامية لشن حرب شاملة.

العالم - باختصار

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