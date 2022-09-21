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مصرع 3 مصريين غرقاً إثر اشتعال النار في معدّية نيلية بأسيوط

مصرع 3 مصريين غرقاً إثر اشتعال النار في معدّية نيلية بأسيوط
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

لقي ثلاثة مصريين مصرعهم غرقاً، الأربعاء، إثر اشتعال النار في معدّية نيلية (عبّارة) تنقلهم، في نطاق مركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط المصرية، وقفزهم في المياه هرباً من النيران.

العالم-مصر

وتلقّى مدير أمن أسيوط إخطاراً يفيد بغرق معدّية في ترعة الإبراهيمية، في مواجهة قرية بني قرة، ما أسفر عن غرق ثلاثة أشخاص من مستقلّيها، وهم (محمد.ع) و(سيد.ف) و(محمود.ط)، وجميعهم من المقيمين في مركز القوصية.

وتبيّن من المعاينة الأولية للشرطة، أن النيران اندلعت في المعدّية النهرية جراء اشتعال محرك التشغيل وسط الترعة، بينما كان يستقلّها مواطنون بسطاء في طريقهم إلى العمل.

ولم تعثر قوات الإنقاذ النهري على جثامين الضحايا حتى الآن، فيما أخطرت النيابة العامة بالواقعة لتولي التحقيق في ملابساتها.

وقبل ثلاثة أيام من هذه الحادثة، قررت النيابة العامة حبس طاقم معدّية نيلية على ذمة التحقيقات، وهم مالك المعدّية وسائقها ومعاونه، بتهمة التسبب في غرق طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، ومعلم في مدرسة ثانوية، من المقيمين في محافظة بني سويف.

وسقط الطفل والمعلم في المياه حينما انكسر باب المعدّية، قبل إقلاعها من الجانب الشرقي للنيل في اتجاه الجانب الغربي، وصرح المحامي العام لنيابات بني سويف بدفن الجثتين. وأظهرت التحقيقات أن المعدّية كانت تنقل دراجات بخارية وسيارات ربع نقل إلى جانب الأهالي، قبل أقل من أسبوع، والذين فوجئوا بفتح باب المعدية قبل انطلاقها بلحظات، ليسقط 17 شخصاً في مياه النيل، ويتم إنقاذ 15 منهم.

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